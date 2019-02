Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Kontrolle verloren

Rheinmünster (ots)

Der Fahrer eines Citroen verlor vermutlich aus gesundheitlichen Gründen am Mittwochmittag die Kontrolle über seinen Wagen. Der Mittsechziger befuhr gegen 15.20 Uhr die L85 von Greffern kommend in Richtung Rheinfähre, als er von der Fahrbahn abkam, über den Grünstreifen fuhr und gegen mehrere Warntafeln und einen Baumstamm prallte. Der 64-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus nach Bühl gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. /ma

