Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Ungesichert

Bühl (ots)

Da ein 57 Jahre alter Mann am Dienstagabend drei Kinder auf der Rückbank seines Ford chauffierte, obwohl diese weder angeschnallt noch in Kindersitzen gesichert waren, sieht er nun einem empfindlichen Bußgeld entgegen. Der 57-Jährige wurde gegen 19 Uhr in der Balzhofener Straße einer genaueren Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen ihn wird nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige vorgelegt.

/ya

