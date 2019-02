POL-OG: Baden-Baden - Zwei Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Polizeipräsidium Offenburg

Am Mittwoch kam es gegen 11.20 Uhr, auf der B 3 in Höhe der Ampelanlage zur Dr.-Wolman-Straße in Sinzheim, zu einem Unfall. Ein 62-jähriger Seat-Fahrer war infolge Unachtsamkeit auf einen vor ihm stehenden Jeep Grand Cherokee aufgefahren. Der Aufprall war so heftig, dass der Airbag beim Unfallverursacher auslöste. Beide Fahrzeuglenker wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 15.000 Euro.

