Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bad Peterstal-Griesbach - Von der Fahrbahn abgekommen

Bad Peterstal-Griesbach (ots)

Der Fahrer eines Sprinters war am frühen Donnerstag kurz nach Mitternacht auf der B28 von der Alexanderschanze kommend in Richtung Bad Peterstal-Griesbach unterwegs, als er im Bereich einer engen Rechtskurve möglicherweise aufgrund der glatten Fahrbahn von dieser abkam und mit einer Leitplanke kollidierte. Am Mercedes des Endvierzigers entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Mann blieb unverletzt. /ma

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell