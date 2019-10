Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Pkw-Brand in der Iggelheimer Straße (05/2510)

Speyer (ots)

25.10.2019, 01:28 Uhr

Aus unbekannter Ursache geriet am Freitag gegen 01:28 Uhr ein in der Iggelheimer Straße geparkter Hyundai i20 in Brand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Speyer war das Fahrzeug bereits vollständig ausgebrannt. Das Feuer griff von dem Pkw auf eine nahestehende Garage und einen Holzzaun über, die hierdurch ebenfalls beschädigt wurden. Der Gesamtschaden dürfte bei ca. 30.000 EUR liegen.

