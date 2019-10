Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Erneuter Brand im Tagungszentrum Technikmuseum (04/2510)

Speyer (ots)

25.10.2019, 02:49 Uhr

Am letzten Freitag kam es im Tagungszentrum des Technikmuseum Speyer zu einem Brand, über welchen bereits berichtet wurde (11/1810).

In den Morgenstunden des heutigen Freitags (25.10.2019) kam es erneut zu einem Polizeieinsatz wegen eines Kleinbrandes am Tagungszentrum. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass auch heute glücklicherweise kein Gebäudeschaden entstanden ist, sondern lediglich Teppichboden am Brandort durch das Feuer beschädigt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist es möglich, das die Brände im Zusammenhang stehen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiterhin an. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei über die Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

