Polizei Hagen

POL-HA: 28-Jähriger fährt alkoholisiert über rote Ampel

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 23. Oktober, kontrollierte die Polizei gegen 20 Uhr einen 28-Jährigen, der mit seinem Golf die Straße Am Hauptbahnhof in Richtung Altenhagener Brücker befuhr und eine rote Ampel ignoriert hatte. Während der Verkehrskontrolle konnten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch aus dem Pkw wahrnehmen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Atemalkoholwert von 1,2 Promille. Der Mann musste mit zur Polizeiwache und eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher. Ihn erwartet zudem eine Anzeige.

