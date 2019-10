Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Personen nach Fahrradunfall verletzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 23. Oktober, verletzten sich zwei Personen nach einem Fahrradunfall in der Wortherbruchstraße. Gegen 11:15 Uhr wollte eine 45-Jährige die Straße fußläufig überqueren. Da ihre Sicht nach bisherigen Erkenntnissen aufgrund eines geparkten Pkw eingeschränkt war, trat sie ein Stück vor. Gleichzeitig war ein 60-Jähriger mit seinem E-Bike in absteigender Richtung unterwegs. Um einen Zusammenstoß zu verhindern bremste der Mann stark und stürzte. Dabei verletzte er sich schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt und kam ebenfalls mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Fahrrad entstand ein Schaden in Höhe von rund 500 Euro.

