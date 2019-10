Polizei Hagen

POL-HA: Taschendiebin vorläufig festgenommen - Mittäterin auf der Flucht

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 23.10.2019, beobachtete ein Detektiv (52) gegen 13:00 Uhr, wie zwei Frauen in einer Bankfiliale in der Elberfelder Straße über einen längereren Zeitraum Kunden auffällig beobachteten. Insbesondere, wenn diese Geld an den Automaten abhoben. Anschließend gingen die Frauen in ein Textilgeschäft. Hier warf eine von ihnen eine Geldbörse auf den Boden. Der Detektv verfolgte die Frauen aufgrund ihres merkwürdigen Verhaltens. Als eine von ihnen in einen Bus stieg, rief er die Polizei. Auf Höhe des Theaters hielt eine Streifenwagenbesatzung den Bus an. Die 35-Jährige führte mehrere neuwertige Kleidungsstücke mit sich, für welche sie keinen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Wie sich wenig später herausstellte, gehörte das weggeworfenen Portemonnaie einer 35-Jährigen Hagenerin, die kurz darauf ihren Verlust auf der Wache Innenstadt anzeigen wollte. Die mutmaßliche Diebin trat bereits in der Vergangenheit wegen gewerbsmäßigen Diebstahls in Erscheinung und wurde vorläufig festgenommen. Nach ihrer Mittäterin (ca. 30 Jahre, rote und hochgesteckte Haare, schwarzer Mantel) wird aktuell gefahndet. Hinweise nimmt die Kripo unter 02331 986 2066 entgegen.

