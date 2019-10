Polizei Hagen

POL-HA: 46-jähriger Ladendieb festgenommen

Hagen (ots)

Am Dienstag, 22. Oktober, erhielt die Polizei gegen 18:40 Uhr einen Einsatz in die Elberfelder Straße. In einem Bekleidungsgeschäft hatte ein 46-Jähriger versucht eine Hose und Unterwäsche zu entwenden. Ein 44-jähriger Ladendetektiv hatte beobachtete, wie der Mann die Waren in einen Rucksack verstaute und ohne zu bezahlen den Laden verließ. Er sprach den Hagener an und verständigte die Poli-zei. Diese konnte weiteres Diebesgut in dem Rucksack finden und sicherstellen. Aufgrund ähnlicher Delikte und bestehender Fluchtgefahr wurde der Ladendieb vorläufig festgenommen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

