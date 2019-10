Polizei Hagen

POL-HA: Baucontainer in Hengstey aufgebrochen

Bild-Infos

Download

Hagen (ots)

Zwischen Freitag, 18.10.2019, 18:00 Uhr, und Samstag, 06:30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Baustelle an der Seestraße. Diese ist dort bereits seit zirka zehn Monaten eingerichten und bewegt sich entlang der Gleisstrecke. Die Einbrecher überwanden den Metallzaun und machten sich anschließend an den Containern zu schaffen. Ersten Ermittlungen zufolge brachen sie zwei Aufenthalts- und zwei Frachtcontainer auf. Anschließend stahlen sie eine Vielzahl an Werkzeugen (u.a. Winkelschneider, Bohrhämmer und Sägen). Danach gelang ihnen unerkannt die Flucht. Vermutlich reisten die Einbrecher mit einem Fahrzeug zum Abtransport der Beute an. Der Sach- und Beuteschaden wird auf zirka 8.000 Euro geschätzt. Die Kripo sucht jetzt nach Hinweisen. Wer hat im oben genannten Zeitraum verdächtige Feststellungen gemacht? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell