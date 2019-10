Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Einbruch in Pkw gesucht

Hagen (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 20. Oktober gegen 11 Uhr, und Dienstag, 22. Oktober gegen 7:45 Uhr, brachen Unbekannte in der Baurothstraße in einen auf einem Parkplatz abgestellten Pkw ein. Die 26-jährige Besitzerin des Fords hatte bemerkt, dass die Scheibe auf der Fahrerseite des Autos eingeschlagen war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein Rucksack entwendet. In diesem befand sich unter anderem ein Schlüsselbund. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 zu melden.

