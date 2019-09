Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 190904.2 Kiel: Schwerer Raub auf Mitarbeiter eines Supermarktes aufgeklärt

Kiel (ots)

(Folge-ots zu POL-KI: 190826.1 Kiel: Mann bedroht Kassierer mit Messer und erbeutet Geld)

Der Raubüberfall auf einen Kassierer eines Supermarktes in der Werftstraße in Kiel am späten Abend des 23.08.2019 ist aufgeklärt. Das Amtsgericht Kiel hat am heutigen Morgen einen Haftbefehl gegen einen 24 Jahre alten Mann wegen des dringenden Verdachts des schweren Raubes erlassen.

Der Mann soll an der Kasse des zu diesem Zeitpunkt auch noch von Kunden besuchten Supermarktes ein Küchenmesser gezogen und dieses dem Kassierer an den Hals gehalten und aus der geöffneten Kasse Bargeld entnommen haben. Der Kassierer erlitt einen Schock. Ermittlungen der Kriminalpolizei Kiel führten zur Festnahme des Beschuldigten, in dessen Wohnung neben der mutmaßlichen Tatbeute auch weitere Beweismittel sichergestellt werden konnten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel hat das Amtsgericht Kiel heute einen Haftbefehl gegen den Beschuldigten erlassen, der der Justizvollzugsanstalt Neumünster zugeführt worden ist.

Oliver Pohl

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Gartenstraße 7, 24103 Kiel



Tel. +49 (0) 431 160 - 2010 bis 2012

Fax +49 (0) 431 160 - 2019

Mobil 1 +49 (0) 171 290 11 14

Mobil 2 +49 (0) 171 30 38 40 5

E-Mail: Pressestelle.Kiel.PD@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell