POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Seniorenwohnheim - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter brachen am Freitagnachmittag in eine Seniorenwohneinrichtung in Schriesheim ein. Die Täter brachen zwischen 17 Uhr und 19.30 Uhr ein Fenster des Anwesens in der Talstraße auf und drangen in die Verwaltungsräume der Einrichtung ein. Hier hebelten sie zunächst einen Tresor auf, in dem sich zahlreiche Schlüssel befanden. Anschließend brachen sie eine Zwischentür auf und gelangten in ein weiteres Büro, in dem sie mittels eines der erbeuteten Schlüssel einen weiteren Tresor öffnen konnten. Aus diesem entnahmen sie einen noch nicht näher bekannten Bargeldbetrag.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/1003-0 zu melden.

