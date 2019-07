Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Mitteilungen über Drogenkonsum

Bad Dürkheim (ots)

Am Dienstag, gegen 17.55 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin vier Personen, welche in der Unterführung Gerberstraße und Mühlgasse mit Drogen hantieren würden. Bei der Überprüfung der Örtlichkeit konnten die 16 bis 20 Jahre alten Personen festgestellt werden. Insgesamt wurden ca. 10 Gramm Marihuana sichergestellt. Ein weiterer Fall wurde gegen 23.45 Uhr gemeldet. In einem Holzpavillon im Wellsring konnten allerdings nur noch Reste von Marihuana festgestellt werden. Die zuvor anwesenden 5-6 Jugendlichen konnten nicht mehr angetroffen werden.

