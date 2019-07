Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Ladendiebe auf "Großeinkauf"

Grünstadt, Kirchheimer Straße u.a. - 30.07.2019, 17:50 Uhr (ots)

Der Ladendetektiv eines Supermarktes in der Kirchheimer Straße erwischte zwei Heranwachsende (18 und 19 Jahre aus Grünstadt) beim Ladendiebstahl und informierte die Polizei. Auf dem Überwachungsvideo war erkennbar wie insgesamt drei Täter Sachen jeweils in ihre Hosen steckten. Bei der Durchsuchung eines mitgebrachten Rucksacks konnte weiteres Diebesgut, u.a. Sonnenbrillen, Süßigkeiten, Kleidungsstücke, Schuhe, Wurstwaren, alkoholische Getränke, Lampen, Nägel, aufgefunden werden. Die Sachen stammten teilweise aus nahegelegenen Geschäften (Schuhgeschäft, Baumarkt, Kleidergeschäft, weiteres Lebensmittelgeschäft, Discounter in der Innenstadt). Der Wert der geklauten Ware liegt bei ca. 200 EUR. Ein dritter Verdächtiger (20 Jahre) konnte ermittelt werden.

