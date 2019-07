Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Betrunkenen Autofahrer gestoppt

Grünstadt, Kirchheimer Straße - 29.07.2019, 22:00 Uhr (ots)

Einer Streife der Polizei Grünstadt fiel ein PKW auf, der auf der Kirchheimer Straße regelrecht in Schlangenlinien fuhr. Der Fahrer, ein 53-jähriger Dürkheimer, geriet sogar mehrfach auf die Gegenfahrbahn und touchierte den Bordstein auf der rechten Seite. Bei der Kontrolle am Leiningercenter stellten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft fest. Ein Test ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Der 53-Jährige war auf dem Grünstadter Weinfest und auf dem Nachhauseweg. Glücklicherweise kam es zu keiner Gefährdung oder Schädigung anderer Verkehrsteilnehmer. Seinen Führerschein ist der Mann aus Bad Dürkheim erstmal los.

