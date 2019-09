Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dießem

Lehmheide: Nach Nötigung im Straßenverkehr - Autofahrer leicht verletzt

Krefeld (ots)

Am gestrigen Dienstag (3. September 2019) ist ein Autofahrer auf der Obergath leicht verletzt worden, nachdem er einem Kleintransporter auffuhr, dessen Fahrer ihn geschnitten hatte.

Der 19-Jährige fuhr gegen 16:45 Uhr mit seinem BMW auf der Obergath in Richtung Heideckstraße, als ihn ein weißer Kleintransporter rechts überholte und vor ihm einscherte. Unmittelbar danach bremste der Ford Transit stark ab, sodass der BMW-Fahrer trotz einer Vollbremsung leicht mit dem Transporter zusammenstieß. Hierbei wurde der junge Mann leicht verletzt.

Der Transit fuhr noch bis zur Kreuzung Nauenweg / Marktstraße vor dem BMW her, bremste immer wieder abrupt ab und beleidigte den 19-Jährigen durch Gesten. Dieser merkte sich das Kennzeichen und verständigte die Polizei.

Polizeibeamte konnten den flüchtigen 52-Jährigen an seiner Wohnanschrift antreffen. Am Fahrzeug waren noch frische Unfallspuren. Den Deutschen erwartet ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an. (694)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizeipräsidium Krefeld

Pressestelle

Telefon: 02151 634 1111

oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0

www.polizei.nrw.de/krefeld

Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite

http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell