POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Die Polizei sucht Zeugen für einen Verkehrsunfall, der sich bereits am Sonntag, 22.09.2019 ereignet hat. Ein 48-jähriger Mann war gegen 10.45 Uhr mit seinem Toyota auf der Hauptstraße in Richtung Neidensteiner Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Neidensteiner Straße standen mehrere Fahrzeuge an der Rotlicht zeigenden Ampel. Der 48-Jährige scherte nach links aus, überholte die wartenden Fahrzeuge und wollte schließlich nach links auf den Parkplatz eines dortigen Geldinstituts einbiegen. Ein entgegenkommender 50-jähriger Rollerfahrer musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kam er zu Fall und zog sich leichte Verletzungen an Bein und Knie zu. Zu einer Berührung zwischen beiden Beteiligten war es nicht gekommen. Der Rollerfahrer begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Da der Unfallhergang bislang nicht hinreichend geklärt werden konnte, bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu melden.

