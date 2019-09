Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Beschädigte Lkw geparkten Mercedes ? Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim (ots)

Am Donnerstag gegen 12.45 Uhr beschädigte ein bislang nicht ermittelter Lkw-Fahrer einen in der Tullastraße geparkten Mercedes, richtete Schaden von mindestens 2.000 Euro an und setzte danach seine Fahrt einfach fort.

Zwei Schulkinder, welche sich gerade auf dem Heimweg befanden, nahmen einen lauten Knall wahr und beobachteten, wie ein Lkw-Fahrer den abgestellten Wagen streifte. Der Fahrer habe kurz angehalten, fuhr dann aber in Fahrtrichtung Friedrichsring davon.

Sie alarmierten daraufhin die Polizei. Nach ihren Angaben handelte es sich um einen beigen Lkw mit einem roten Zeichen auf der Hecktüre. Die Beamten ermitteln nun wegen Unfallflucht und bitten Zeugen, die evtl. auf den Vorfall aufmerksam wurden, sich unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

