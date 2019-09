Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Beteiligter bei Unfall leicht verletzt

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei seiner Fahrt in der Danziger Straße missachtete am Donnerstag kurz nach 12 Uhr ein Mercedes Sprinter-Fahrer die Vorfahrt eines ordnungsgemäß im Rindweg fahrenden Dacia-Fahrers, so dass es zur Kollision kam. Der 40-jährige Dacia-Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu, benötigte aber vor Ort keine medizinische Versorgung. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf 4.000 Euro.

