Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Willich-Neersen (ots)

Am Samstag gegen 12.40 Uhr setzte ein 51jähriger PKW-Führer aus Willich in Willich auf der Hauptstraße auf dem Gelände der Shell Tankstelle rückwärts. Dabei achtete er nicht auf einen 81jährigen Radfahrer aus Willich, der ebenfalls das Gelände befuhr, um Besorgungen zu tätigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, welches er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Er trug keinen Fahrradhelm. /UR (893)

