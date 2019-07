Polizeidirektion Hannover

POL-H: Unbekannte brechen Schließfächer in zwei Bankfilialen auf

Hannover (ots)

Bislang unbekannte Täter haben sich seit dem 05.07.2019 in zwei Filialen der Sparkasse Hannover Zugang zu mehreren Schließfächern verschafft und diese aufgebrochen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein Kunde des Geldinstitutes hatte den Diebstahl aus seinem Schließfach bemerkt und daraufhin die Polizei und die Filialleitung alarmiert.

Erste Ermittlungen zufolge haben die unbekannten Täter offenbar über einen nicht bekannten Zeitraum die Daten von Kunden der Sparkasse ausgespäht. Diese haben sie ab dem 05.07.2019 genutzt, um Zugang in den Raum der Bankschließfächer in den Filialen an der Limmerstraße und am Ferdinand-Walbrecht-Straße zu erlangen und dort mehrere Schießfächer aufgebrochen.

Nach Überprüfung der Sparkasse könnten derzeit 51 Schließfächer betroffen sein - 13 Kunden haben bereits einen Aufbruch bestätigt. Zur Höhe des entstandenen Schadens können aktuell keine Angaben gemacht werden.

Die Sparkasse hat umgehend reagiert und mögliche betroffenen Kunden informiert sowie den Bereich der Bankschließfächer in den beiden Filialen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an. /pu, schie

