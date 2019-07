Polizei Münster

POL-MS: Handtasche auf Gepäckträger geklemmt - Dieb nutzt die Gelegenheit

Münster (ots)

Ein unbekannter Dieb nutze am Mittwoch (10.7., 11:44 Uhr) die günstige Gelegenheit und schnappte sich an der Hermannstraße eine Handtasche von einem Gepäckträger.

Die 64-jährige Radlerin hatte ihre Tasche samt Portemonnaie, Bargeld, Ausweisen, Brillen, einem Handy und einem Schlüsselbund auf den Träger geklemmt. An der Einmündung Norbertstraße musste sie an einer Ampel halten. Als die Münsteranerin plötzlich einen Ruck an ihrer Leeze spürte, sah sie den Täter nur noch mit der Beute über die Weseler Straße in die Moltkestraße flüchten.

Der Dieb ist etwa 20 bis 30 Jahre alt, trug eine Baseballkappe, eine dunkle Jacke und hatte eine Schultertasche dabei.

Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

