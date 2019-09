Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim: Unterschiedliche Angaben zum Unfallablauf - Polizei sucht Zeugen

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf dem Aldi-Parkplatz in der Robert-Bosch-Straße kam es am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr zu einem Unfall, bei dem beide Beteiligte unterschiedliche Angaben zum Ablauf machen. Der vorausfahrende Renault-Fahrer äußerte, seinen Wagen abgebremst zu haben, um einem weiteren Verkehrsteilnehmer das Herausfahren aus einem Parkplatz zu ermöglichen. Eine hinter ihm fahrende BMW-Fahrerin sei daraufhin auf sein Auto aufgefahren. Diese wiederum gab bei der Unfallaufnahme an, dass der vor ihr befindliche Renault-Fahrer plötzlich rückwärts gefahren war, um dem ausparkendem Fahrer Platz zu machen. Auch durch Hupen habe sie den Unfall nicht verhindern können.

Ihr BMW wurde im Frontbereich stark beschädigt; am Renault konnte kein Schaden festgestellt werden. Die Polizei sucht daher Zeugen, insbesondere den Fahrer eines schwarzen Fahrzeugs, das hinter dem BMW stand und an dem Unfall vorbeifuhr. Zeugen werden daher gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Tel.: 06201/10030, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Ulrike Mathes

Telefon: 0621 174-1106

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell