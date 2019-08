Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Versuchter Einbruchdiebstahl

Mainz-Neustadt (ots)

Sonntag, 04.08.2019, 23:15

Ein 23-jähriger Mann erlangt in der Josefsstraße durch ein offenes Fenster Zugang in ein Zimmer. Nach der Durchsuchung des Zimmers, nimmt der Mann eine Kasse an sich und ergreift durch das Fenster die Flucht. Dort beobachten Passanten den Vorfall und fordern den Täter auf, die Kasse zurück zu geben. Er lässt sie fallen und macht sich fußläufig auf die Flucht. Aufgrund von Täterhinweisen kann der Verdächtige im näheren Umkreis ausfindig gemacht und festgenommen werden.

