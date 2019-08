Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall mit Fahrradfahrer

Mainz-Laubenheim (ots)

Sonntag, 04.08.2019, 11:35 Uhr

Ein 80-jähriger Senior befährt mit seinem PKW die Rheintalstraße in Richtung Oppenheimer Straße. Um seine Fahrt in die entgegengesetzte Fahrtrichtung fortzusetzten, möchte er wenden. Als er in eine Einmündung hineinfährt, um dort zu wenden, übersieht er einen 28-jährigen Fahrradfahrer. Es kommt zu einem Sturz. Der Fahrradfahrer ist leicht verletzt.

