Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Krozingen/ LKr. Breisgau-Hochschwarzwald Verkehrsunfall mit Rettungswagen - zwei schwer verletzte Personen

Freiburg (ots)

Bad Krozingen/ LKr. Breisgau-Hochschwarzwald

Verkehrsunfall mit Rettungswagen - zwei schwer verletzte Personen

Zu einer folgeschweren Einsatzfahrt eines Rettungswagens kam es am Mittwochabend im Bad Krozinger Kurgebiet. Dem mit Sondersignal fahrenden RTW wurde dabei die Vorfahrt genommen, so dass es zur Kollision kam.

Hierbei wurden die beiden Insassinnen des unfallverursachenden Toyotas in ihrem PKW eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr Bad Krozingen aus dem Fahrzeug befreit werden. Die 67-jährige Fahrzeuglenkerin des Toyotas wurde durch den Unfall lebensgefährlich, die 76-Jährige Beifahrerin in dem PKW schwer verletzt. Beide Damen wurden in ein Klinikum verbracht.

Die Besatzung des Rettungswagens wurde leicht verletzt und lediglich ambulant versorgt. Im Rettungswagen befand sich zum Unfallzeitpunkt keine zu transportierende Person.

Beide Fahrzeuge wurden durch den Verkehrsunfall von der Fahrbahn abgewiesen. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere 10.000EUR belaufen.

Zur Unfallaufnahme blieb die Thermenallee mehrere Stunden bis Mitternacht gesperrt. Bei dem Einsatz war auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Die Verkehrspolizei Freiburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

