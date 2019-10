Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/Waldshut: Messerstecher mit Haftbefehl gesucht - Opfer nach Operation außer Lebensgefahr

Am Freitagabend, 27.09.2019, ist ein Streit zwischen mehreren alkoholisierten Männern am Waldshuter Busbahnhof aus dem Ruder gelaufen. Ein 35-jähriger Mann stach zu. Sein Opfer, ein 53 Jahre alter Mann, musste sofort operiert werden. Gegen den Tatverdächtigen wurde von der Staatsanwaltschaft Waldshut-Tiengen ein Haftbefehl erwirkt. Gegen 22:00 Uhr am letzten Freitagabend war es zunächst beim Busbahnhof zum Streit gekommen. Der Tatverdächtige war dort durch sein aggressives Verhalten aufgefallen und von Anwesenden vom Gelände bugsiert worden. In der Bismarckstraße kam es in der Folge in einem Handgemenge zu dem folgenschweren Messerstich. Das Opfer wurde sofort notärztlich versorgt und im Krankenhaus operiert. Er erlitt einen Stich in die Bauchdecke, Lebensgefahr besteht nicht. Der Tatverdächtige flüchtete vom Tatort und hält sich seither verborgen. Fahndungsmaßnahmen sind eingeleitet, führten aber bislang nicht zur Ergreifung des Mannes. Die Ermittlungen führt das Kriminalkommissariat Waldshut-Tiengen.

