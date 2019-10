Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Auto kommt von der Straße ab und überschlägt sich - ein Leichtverletzter

Am Mittwoch, 02.10.19, gegen 08 Uhr, kam ein 45 jähriger VW-Fahrer auf der L139 zwischen Enkenstein und Langenau von der Fahrbahn ab. Auf einer Wiese überschlug sich das Fahrzeug, kam jedoch wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrer konnte sich selbst aus dem Auto befreien. Er wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

