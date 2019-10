Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Hebel-Gymnasium - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 01./02.10.2019, drangen Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster in das Hebel-Gymnasium in der Baumgartnerstraße ein. Dort brachen sie eine Schreibtischschublade auf, entnahmen einen Schlüssel zu einem Rollcontainer und entwendeten aus diesem anschließend einen Laptop und Bargeld. Es entstand Sachschaden von etwa 1500EUR. Das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0, sucht Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen waren.

RL

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Lisa Rieger

Telefon: 07621 176-350

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell