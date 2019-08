Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Versuchter Diebstahl eines Kleintraktors

Emmerich-Praest (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag (11. August 2019), 07:30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht, einen Kleintraktor der Marke Iseki von einer Koppel an der Reeser Straße zu stehlen. Zunächst lösten sie eine Arbeitsmaschine von dem Traktor und versuchten anschließend, den Traktor vom Grundstück aus auf den Deich zu schieben. Dieses Vorhaben war allerdings nicht von Erfolg gekrönt, so dass die Täter davon abließen und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen bitte an die Kripo Emmerich unter Telefon 02822 7830. (cs)

