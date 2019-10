Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden-Minseln: Illegale Müllablagerung im Wald - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 01.10.2019, wurde festgestellt, dass in einem Waldstück bei Minseln, Verlängerung des Bustweges, eine größere Menge an Bauschutt illegal abgelagert wurde. Nach erster Schätzung könnte es sich um etwa eine Tonne Betonsteine, Putzreste und weiteren Bauschutt handeln. Am Ablageort konnten Reifenspuren gefunden werden, die zu einem größeren Fahrzeug, möglicherweise einem Traktor gehören könnten. Das Polizeirevier Rheinfelden, Tel. 07623 7404-0, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Verursacher geben können.

