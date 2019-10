Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau: Roter Pkw nach Unfallflucht in Erzingen gesucht - Zeugenaufruf!

Freiburg (ots)

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Klettgau-Erzingen am Dienstagabend, 01.10.2019, nach einem roten Auto. Der unbekannte Fahrer dieses Wagen hatte gegen 21:45 Uhr in der Straße Steinbuck einen geparkten Mercedes-Benz vermutlich beim Ausparken gestreift. Zeugen wurden auf einen Kleinwagen aufmerksam, der mit quietschenden Reifen davon fuhr. Rote Lackantragungen am Mercedes verrieten die mutmaßliche Farbe des Fluchtfahrzeuges. Auf rund 1500 Euro dürfte sich der Sachschaden am Mercedes belaufen. Wer Hinweise zu diesem Wagen hat oder den Unfall beobachtet hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen, Tel. 07751 8316-531, in Verbindung zu setzen.

