Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Alkoholisiert in Verkehrskontrolle geraten

Freiburg (ots)

Ein alkoholisierter Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch, 02.10.2019, in Bad Säckingen in eine Verkehrskontrolle geraten. Im Hebelweg war der 33-jährige Mercedes-Fahrer gestoppt worden. Gut 1,9 Promille zeigte der Alcomat an. Eine Blutentnahme folgte, sein Führerschein wurde einbehalten.

