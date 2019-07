Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Einbruchsversuch gescheitert

Ettlingen (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 21:00 Uhr, und Mittwoch, 06:00 Uhr, versuchten bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude in der Pforzheimer Straße in Ettlingen zu gelangen. Die Täter versuchten mittels eines Ziegelsteins ein Fenster einzuschlagen. Da das Fenster jedoch über eine Zweischeibenverglasung verfügt, gelang es den Unbekannten lediglich die Scheibe zu beschädigen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 600 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/32000, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

