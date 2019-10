Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Albbruck: Zwei Männer stehlen Sand im Neubaugebiet

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 01.10.2019, haben zwei Männer in einem Neubaugebiet in Albbruck Sand gestohlen. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll das nicht die einzige Tat der beiden gewesen sein. Um 07:00 Uhr hatten die Männer an einem Neubau in der Straße Im Breitmoos mit einem weißen Bus gehalten und luden einfach einen dort befindlichen Sandhaufen auf ihren mitgeführten Anhänger. Gegen 13:00 Uhr soll es im selben Neubaugebiet zu einem weiteren Diebstahl von Sand gekommen sein. Möglicherweise um nicht aufzufallen, trug einer der Männer ein T-Shirt eines Handwerkbetriebs. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen mahnt zur Wachsamkeit und bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich dort zu melden (Kontakt 07751 8316-531).

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell