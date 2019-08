Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Verkaufsbuden aufgebrochen

Wetter (ots)

Am 01.08. in der Zeit zwischen 6 und 8 Uhr brachen unbekannte Täter in der Straße Vordere Heide drei Verkaufsstände und einen Kühlanhänger auf. Sie entwendeten Bargeld und technische Geräte und entfernten sich anschließend in unbekannte Richtung.

