Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Schwelm (ots)

In dem Zeitraum vom 13.07. bis zum 01.08. drangen unbekannte Täter unberechtigt in den Flur eines Mehrfamilienhauses in der Sedanstraße ein. Dort versuchten sie, eine Wohnungstür aufzuhebeln. Als dies misslang, verließen sie die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

