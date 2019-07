Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rehren - Diebstahl aus Getränkemarkt

Auetal (ots)

(mob) Am Freitag, den 26.07.2019 gegen 14 Uhr kam es, während die Mitarbeiter des Marktes abgelenkt waren, zu einem Diebstahl im Getränkemarkt Damke in der Rehrener Straße in Rehren. Zeugen, welche zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen machen konnten oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Rinteln zu melden. Insbesondere der zur Tatzeit im Laden befindliche Kunde, mit vermutlich italienischen Wurzeln, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

