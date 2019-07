Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Achtung erhöhte Brandgefahren!

Rinteln (ots)

(mob) Auch die Polizei Rinteln wurde am Wochenende zu mehreren Bränden hinzugerufen. Glücklicherweise konnten die Brände durch die örtlichen Feuerwehren schnell gelöscht und größere Schadenslagen weitesgehend vermieden werden! Wir als Polizei möchten sie nochmal auf die erhöhte Brandgefahr bei den momentanen Witterungsverhältnissen hinweisen und auffordern, die Brandgefahren möglichst zu minimieren. Vermeiden sie es daher bitte unbedingt Zigaretten in der Umwelt zu entsorgen. Rauchen/Grillen sie bitte nicht auf trockenen Gras-/Grünflächen. Bitte entsorgen sie keine Glasflaschen unrechtmäßig in der Natur und verursachen Glasscherben. Parken sie mit ihrem heißen Pkw bitte nicht über ausgetrockneten Gras-/Grünflächen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Rinteln

Pressestelle

Hasphurtweg 3

31737 Rinteln

Telefon: 05751/95450

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell