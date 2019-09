Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Trickdiebstahl/ Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Erkelenz-Lövenich (ots)

Auf der Straße Kirchplatz kam es am Dienstag (17. September), gegen 10.15 Uhr, zu einem Trickdiebstahl. Ein 73-jähriger Mann aus Erkelenz beabsichtigte gerade mit seinem Pkw in seine Einfahrt zu fahren, als eine unbekannte Frau ihn von der Beifahrertür aus ansprach. Die Frau trat dann an die Fahrerseite und klopfte an die Scheibe. Der Senior ließ die Seitenscheibe ein Stück herunter, woraufhin die Frau angab, mit ihm schlafen zu wollen. Daraufhin forderte der Mann sie auf, sich zu entfernen. Die Unbekannte fuchtelte wild mit ihren Händen herum und ging dann in Richtung Kirchplatz davon. Abends musste der Erkelenzer dann feststellen, dass die Kette, die er um den Hals getragen hatte, verschwunden war. Aufgrund des Vorfalls am Vormittag geht der 73-Jährige davon aus, dass die unbekannte Frau seine Kette entwendet hat. Sie war etwa 20 bis 30 Jahre alt, war zirka 165 bis 170 Zentimeter groß und hatte kurze, dunkle Haare. Sie war dunkel gekleidet und sprach gebrochen Deutsch mit osteuropäischem Akzent. Zeugen, die die Frau beobachtet haben oder Personen, die ebenfalls durch sie angsprochen wurden und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies noch zu tun. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat der Polizei in Erkelenz, Telefon 02452 920 0.

