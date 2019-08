Bundespolizeiinspektion Kassel

BPOL-KS: Sicherer Schulweg mit der Bahn - Bundespolizei klärt auf

Bild-Infos

Download

Nord-, Ost- und Mittelhessen (ots)

Anlässlich des ersten Schultages, nach Ende der Sommerferien, informieren Beamte der Bundespolizeiinspektion Kassel am kommenden Montag (12.8.), jährlich wiederkehrend, über Gefahren an Bahnanlagen. Schwerpunkt dieser Präventionsmaßnahme ist der Schülerverkehr.

Die Bundespolizisten sind vordringlich in den frühen Morgenstunden zwischen 7 Uhr und 9 Uhr an verschiedenen Bahnhöfen, mit Schwerpunkt am Haltepunkt Kassel Jungfernkopf, in den Bahnhöfen Hungen (Landkreis Gießen) und Kirchhain (Kreis Marburg-Biedenkopf) und Neuhof (Landkreis Fulda) aktiv, um die bahnreisenden Schülerinnen und Schüler aufzuklären.

Ergänzend zu den Beratungsgesprächen werden die Bundespolizisten Präventionsflyer verteilen.

Rückfragen bitte an:



Bundespolizeiinspektion Kassel

Heerstr. 5

34119 Kassel

Pressesprecher

Klaus Arend

Telefon: 0561/81616 - 1011; Mobil: 0175/90 28 384

E-Mail: bpoli.kassel.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_koblenz

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kassel, übermittelt durch news aktuell