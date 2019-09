Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Straftaten in Puderbach in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch

Puderbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (24./25.09.2019) wurde in Puderbach an verschiedenen Örtlichkeiten versucht Benzin aus Fahrzeugen zu entwenden. Teilwiese ist dies den unbekannten Tätern auch gelungen. Eine Zeugin konnte in der besagten Nacht um ca. 04 Uhr beobachten, wie zwei ca. 20 Jahre alte Männer an einem der Tatorte mit Taschenlampen und einem Kanister herumgelaufen seien. Anschließend wären sie in einem roten Kleinwagen (eventuell ein Ford Fiesta) in Richtung Puderbach davongefahren. Weitere Zeugen konnten bereits gegen 22 Uhr ebenfalls zwei junge Männer mit einem Kanister an einem der Tatorte beobachten. Weiterhin wurde an der Grundschule ein Kleinkraftrad festgestellt, welches zuvor ebenfalls in Puderbach entwendet wurde. Neben dem Kleinkraftrad lag noch ein schwarzer Kanister. Alle Taten könnten im Zusammenhang stehen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

