Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfallflucht vor der Kita Goldwiese in Eichelhardt

Eichelhardt (ots)

Am Dienstag, den 24.09.2019, im Zeitraum von 08:00 bis 13:00 Uhr, wurde ein ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand vor der Kita Goldwiese in Eichelhardt abgestellter PKW, vermutlich beim Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug, am linken hinteren Heck beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen (WW),Telefon 02681/9460, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen (WW)



Telefon: 02681/9460

pialtenkirchen@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell