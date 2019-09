Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemitteilung der Polizei Altenkirchen vom 26.09.2019 Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Altenkirchen (ots)

Am 24.09.2019 in der Zeit von 07.20 - 15.50 Uhr wurden in Altenkirchen, Parkstraße an mehreren PKW die Beifahrerseiten mittels eines spitzen Gegenstandes zerkratzt.

Hinweise bitte an:



Polizei Altenkirchen



Tel: 02681/9460 o. pialtenkirchen@polizei.rlp.de



