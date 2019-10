Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen/ Wyhlen: Essen auf Herd vergessen - Feuerwehreinsatz

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Mittwoch, 02.10.2019, gegen 11:00 Uhr, in der Kirchstraße. Ein aufmerksamer Bürger meldete, dass aus einem Mehrfamilienhaus Rauch aufsteigen würde. Die eintreffende Feuerwehr begab sich mit einer Leiter auf den Balkon und drang gewaltsam in die verrauchte Wohnung ein. Es konnte daraufhin festgestellt werden, dass ein Kochtopf auf der eingeschalteten Herdplatte vergessen wurde. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht in der Wohnung. Zu einem Feuer kam es glücklicherweise nicht. Durch die Rauchentwicklung wurde niemand verletzt, ebenfalls entstand an dem Gebäude kein Sachschaden. Es wurde anschließend belüftet. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort.

RL

