Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau: Einbruch in Postgebäude

Freiburg (ots)

Über ein Doppelfenster verschafften sich zwischen Sonntag, 18.00 Uhr und Montag, 08.30 Uhr unbekannte Täter Zugang in ein Bürogebäude in der Straße "Schönenbuchen". In einem Büro wurden sämtliche Behältnisse geöffnet und durchwühlt. In einem weiteren Raum wurden Sortierfächer und Schubladen aller Arbeitsplätze geöffnet und ebenfalls durchwühlt. Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 3000 Euro. Der Diebstahlschaden kann noch nicht abschließend beziffert werden.

md/ma

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell