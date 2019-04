Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Wendemanöver fordert eine Leichtverletzte und 15000 Euro Sachschaden

Mit seinem Suzuki befuhr am Freitagmittag gegen 12.00 Uhr ein 78 Jahre alter Mann die Straße "An der Wiese" in Fahrtrichtung Maulburg. Um vor einem Anwesen ordnungsgemäß in Fahrtrichtung parken zu können, leitete der Mann ein Wendemanöver ein. Als er rückwärts zurück auf die Fahrbahn fuhr, übersah er den von hinten kommenden Skoda Octavia. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem es den Suzuki um 180 Grad drehte. Dabei kollidierte er noch mit einem parkenden Opel. Alle drei Pkws wurden beschädigt. Die 74 Jahre alte Beifahrerin im Suzuki wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom DRK ins Krankenhaus verbracht.

