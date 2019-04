Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Handtasche gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

In einer Pizzeria in der Hebelstraße wurde am Samstag eine hellblaue Handtasche mit weißen Henkeln und silberner Kette der Marke Guess gestohlen. Die 55 Jahre alte Besitzerin legte ihre Tasche in einen unverschlossenen Raum auf einen Edelstahltisch. Sie hielt sich zwischen 10.00 Uhr und 11.10 Uhr im Obergeschoss auf. Als sie dann zurückkam, war die Tasche weg. In der Handtasche befanden sich eine weiße Geldbörse der Marke Guess mit rund 200 Euro Bargeld in Scheinen, mehrere Kreditkarten, Führerschein und Ausweis, ein Autoschlüssel und ein goldfarbenes iPhone SE. Gegen 12.20 Uhr wurden die Bankkarten, der Ausweis und der Führerschein auf dem Polizeirevier abgegeben. Alle anderen Gegenstände blieben bisher verschwunden. Gegenüber dem Eingang befindet sich eine Eisdiele. Vielleicht konnten Zeugen beobachten, wie eine Person in dem Tatzeitraum mit so einer auffälligen Handtasche die Örtlichkeit verlassen hat. Diese werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) in Verbindung zu setzen.

